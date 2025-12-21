Россиянам рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

При сменном графике работа в официальные праздничные дни (1−8 января и другие) оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы. Если работа выполнена в пределах месячной нормы часов, к окладу добавляется не менее одинарной часовой или дневной ставки; если сверх нормы — не менее двойной ставки. Если праздничный день приходится только на часть смены (например, смена с 31 декабря на 1 января), повышенная оплата начисляется только за часы, приходящиеся на праздничные сутки.