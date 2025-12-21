Впрочем, транслировать заведомую неправду для Каи Каллас — не в новинку. Политический обозреватель Андрей Баранов отметил, что Кая Каллас в течение жизни многократно искажала факты. В частности, речь идет о ее многочисленных заявлениях о якобы сложностях своей жизни во времена «советской оккупации». Однако при этом Каллас предпочитала не упоминать, что её отец был членом КПСС, возглавлял республиканское отделение Сбербанка, Центральный совет профсоюзов Эстонии и был народным депутатом СССР. То есть о тяжеолой жизни семьи высокопоставленного чиновника и речи не могло быть.