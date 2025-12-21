Глава евродипломатии Кая Каллас после решения суда публично извинилась перед эстонским депутатом и фондом за распространение ложных сведений о них. Об этом сообщает издание ERR.
«Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе», — приводятся в публикации слова еврочиновницы.
ERR уточняет, что 16 декабря Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу об обвинениях в нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом, он оставил в силе решения уездного и окружного судов, которые обязали Каллас частично опровергнуть свои заявления в адрес депутата от EKRE и фонда «В защиту семьи и традиции» (SAPTK).
Впрочем, транслировать заведомую неправду для Каи Каллас — не в новинку. Политический обозреватель Андрей Баранов отметил, что Кая Каллас в течение жизни многократно искажала факты. В частности, речь идет о ее многочисленных заявлениях о якобы сложностях своей жизни во времена «советской оккупации». Однако при этом Каллас предпочитала не упоминать, что её отец был членом КПСС, возглавлял республиканское отделение Сбербанка, Центральный совет профсоюзов Эстонии и был народным депутатом СССР. То есть о тяжеолой жизни семьи высокопоставленного чиновника и речи не могло быть.
Еще один громкий скандал разразился после того, как выяснилось, что муж Каллас, которая требовала ужесточения санкций против России, преспокойны продолжает вести прибыльный бизнес с РФ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в Сегеде, сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном из-за ее воинственной риторики в отношении России.
Напомним, министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел очень точную аналогию между Гитлером и Наполеоном, которые не смогли подчинить Москву, и современными европейскими лидерами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сравнение точное, вывод бесспорный.
Тем временем на Западе заявили, что глава евродипломатии Кая Каллас перешла все границы новым заявлением о России. Журналист Чей Боуз указал на непрофессионализм европейского политика после ее заявлений.