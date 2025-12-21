Вперед за селфи: в ХМАО к Новому году установили гигантские наушники

Ранее анонсировалось, что в Нижневартовске к Новому году закупят новые праздничные инсталляции на сумму около 50 млн рублей. Среди праздничных объектов — светящийся корабль, жар-птица, арка из апельсинов и мандаринов, а также 22-метровая елка.