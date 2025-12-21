Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вперед за селфи: в ХМАО к Новому году установили гигантские наушники

В Нижневартовске (ХМАО) появилась фотозона «Наушники» высотой три метра. Арт-объект установили к новогодним праздникам, он оборудован подсветкой и декоративными элементами. В центре конструкции расположена скамейка. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

Для жителей Нижневартовска поставили новогодний арт-объект с иллюминацией.

В Нижневартовске (ХМАО) появилась фотозона «Наушники» высотой три метра. Арт-объект установили к новогодним праздникам, он оборудован подсветкой и декоративными элементами. В центре конструкции расположена скамейка. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

«Нашли еще одну новую светяшку — наушники. Их установили на новой набережной в районе каракатицы», — об этом сообщил telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Яркая конструкция освещается со всех сторон. Наверху расположены декоративные элементы в виде нот и скрипичного ключа.

Ранее анонсировалось, что в Нижневартовске к Новому году закупят новые праздничные инсталляции на сумму около 50 млн рублей. Среди праздничных объектов — светящийся корабль, жар-птица, арка из апельсинов и мандаринов, а также 22-метровая елка.

Как сообщало URA.RU, в Нижневартовске нашли неожиданное применение пирамидам позора. Одну из конусообразных конструкций, установленных во дворе многоквартирного дома, украсили игрушками и мишурой, стилизовав под новогоднюю елку.