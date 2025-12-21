Вперед за селфи: в ХМАО к Новому году установили гигантские наушники

Для жителей Нижневартовска поставили новогодний арт-объект с иллюминацией.
В Нижневартовске (ХМАО) появилась фотозона «Наушники» высотой три метра. Арт-объект установили к новогодним праздникам, он оборудован подсветкой и декоративными элементами. В центре конструкции расположена скамейка. Соответствующие снимки появились в соцсетях.
«Нашли еще одну новую светяшку — наушники. Их установили на новой набережной в районе каракатицы», — об этом сообщил telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Яркая конструкция освещается со всех сторон. Наверху расположены декоративные элементы в виде нот и скрипичного ключа.
Ранее анонсировалось, что в Нижневартовске к Новому году закупят новые праздничные инсталляции на сумму около 50 млн рублей. Среди праздничных объектов — светящийся корабль, жар-птица, арка из апельсинов и мандаринов, а также 22-метровая елка.
Как сообщало URA.RU, в Нижневартовске нашли неожиданное применение пирамидам позора. Одну из конусообразных конструкций, установленных во дворе многоквартирного дома, украсили игрушками и мишурой, стилизовав под новогоднюю елку.