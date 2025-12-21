Ричмонд
В Туле отменили концерт Ларисы Долиной, продажа билетов закрыта

Концерт Долиной в Туле отменили из-за нездорового ажиотажа.

Источник: Комсомольская правда

Отменён концерт Ларисы Долиной в Туле. Мероприятие должно было пройти 4 января. Об этом стало известно в субботу, 20 декабря, в тот же день билетные агрегаторы прекратили продажу билетов.

«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — объяснил РИА Новости Владислав Серенко, директор компании, которая организовала концерт.

Напомним, концерт Ларисы Долиной 4 января в Туле планировался в зале на 724 места. Было продано, согласно онлайн-схеме продаж, 349 мест, то есть меньше половины зала.

Ранее сообщалось, что певицу Ларису Долину исключили из списка участников концерта, посвященного 90-летию со дня рождения знаменитой актрисы Людмилы Гурченко.

Также сообщалось, что 70-летняя певица Лариса Долина в месяц дает в среднем четыре сольных концерта. Кроме этого, участвует в сборных концертах, фестивалях, телесъемках, преподает.