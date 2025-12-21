Стало известно, как российские школы смогут отпраздновать Новый год

Празднование Нового года в школах предполагает разные форматы, включая тематические открытые уроки. В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что окончательное решение о проведении таких мероприятий в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов.
«В преддверии Нового года в школах всех регионов России пройдут традиционные праздничные мероприятия. Минпросвещения России обращает внимание, что решение о формате их проведения в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов», — отмечается в тексте.
Уточняется, что праздничные мероприятия могут включать тематические открытые уроки, классные часы, посещение театрализованных постановок и другие виды активности.
В министерстве отметили, что главными приоритетами остаются безопасность детей и соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны организовываться с учётом всех правил, чтобы сделать праздник для школьников запоминающимся.
Напомним, грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние несколько лет. Во время них россияне смогут отдохнуть целых 12 дней.