Стало известно, как российские школы смогут отпраздновать Новый год

Минпросвещения: формат празднования Нового года в школах определяет регион.

Источник: Комсомольская правда

Празднование Нового года в школах предполагает разные форматы, включая тематические открытые уроки. В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что окончательное решение о проведении таких мероприятий в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов.

«В преддверии Нового года в школах всех регионов России пройдут традиционные праздничные мероприятия. Минпросвещения России обращает внимание, что решение о формате их проведения в образовательных учреждениях принимается на уровне регионов», — отмечается в тексте.

Уточняется, что праздничные мероприятия могут включать тематические открытые уроки, классные часы, посещение театрализованных постановок и другие виды активности.

В министерстве отметили, что главными приоритетами остаются безопасность детей и соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны организовываться с учётом всех правил, чтобы сделать праздник для школьников запоминающимся.

Напомним, грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние несколько лет. Во время них россияне смогут отдохнуть целых 12 дней.