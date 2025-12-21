В Курганской области временно отключат телевидение и радио

Подобные ограничения в регионе вводят не впервые. С 24 по 30 ноября РТРС уже предупреждала о кратковременных перерывах в телерадиотрансляции в трех пунктах вещания из ‑за профилактических и плановых работ, а с 17 по 23 ноября перебои также фиксировались в Кургане и области.