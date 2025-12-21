В Курганской области ожидаются перебои в телерадиовещании.
В Курганской области временно отключат телевидение и радио в связи с плановыми работами. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
«22−28 декабря возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Курганской области. Ограничения сигнала ожидаются с 8:00 до 15:00 по московскому времени», — говорится в сообщении РТРС.
В понедельник, 22 декабря, отключение запланировано в Шатрово. Оно коснется программ РТРС-1, РТРС-2, Радио России.
Уточняется также, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
Подобные ограничения в регионе вводят не впервые. С 24 по 30 ноября РТРС уже предупреждала о кратковременных перерывах в телерадиотрансляции в трех пунктах вещания из ‑за профилактических и плановых работ, а с 17 по 23 ноября перебои также фиксировались в Кургане и области.