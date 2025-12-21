У ломбарда не было лицензии: в Перми остановили работу незаконного бизнеса

Прокуратура приостановила в Индустриальном районе Перми работу организации, которая фактически работала как ломбард без соответствующих прав. Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью выдавало краткосрочные займы физическим лицам под залог движимого имущества, передает пресс-служба краевого ведомства.