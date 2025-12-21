У ломбарда не было лицензии: в Перми остановили работу незаконного бизнеса

Ломбард находится в Индустриальном районе (архивное фото).
Прокуратура приостановила в Индустриальном районе Перми работу организации, которая фактически работала как ломбард без соответствующих прав. Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью выдавало краткосрочные займы физическим лицам под залог движимого имущества, передает пресс-служба краевого ведомства.
«У компании не было лицензии на осуществление ломбардной деятельности, поэтому ее работу признали незаконной в части выдачи потребительских займов. В качестве наказания деятельность была временно приостановлена», — указано на сайте прокуратуры.
По данным надзорного органа, юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ (незаконное предоставление потребительских кредитов). URA.RU ранее рассказывало про идентичный случай в Мотовилихинском районе.