Водителям объяснили, почему «незамерзайка» замерзает в мороз

По его словам, зимой возможно применение жидкостей на основе этилового или изопропилового спирта. Метанол запрещен, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в небольших дозах грозит отравлением. Поэтому нельзя покупать жидкость с резким химическим запахом.