В Саратове подростки за деньги совершали поджоги на железной дороге

Согласно его информации, 15-летний подросток получил предложение совершить поджог через мессенджер. Он привлёк знакомого для съёмки, а затем отправил видео куратору, получив за это 20 тысяч рублей, из которых оператору досталось 8 тысяч. После этого куратор заявил, что был подожжён не тот объект, и подросток с помощью другого несовершеннолетнего совершил новый поджог, за что также получил несколько десятков тысяч рублей. Личность куратора пока не установлена.