В Саратове подростки за деньги совершали поджоги на железной дороге

Трое подростков, арестованных в Саратове по делу о теракте, получили от неустановленного куратора несколько десятков тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
Согласно его информации, 15-летний подросток получил предложение совершить поджог через мессенджер. Он привлёк знакомого для съёмки, а затем отправил видео куратору, получив за это 20 тысяч рублей, из которых оператору досталось 8 тысяч. После этого куратор заявил, что был подожжён не тот объект, и подросток с помощью другого несовершеннолетнего совершил новый поджог, за что также получил несколько десятков тысяч рублей. Личность куратора пока не установлена.
Как ранее сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении трёх несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о совершении теракта группой лиц. По данным следствия, в августе подростки подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, а один из участников снимал действия на телефон для подтверждения выполнения задания. В настоящее время все фигуранты находятся в СИЗО.
