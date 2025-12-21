План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры и оставил без света около 5 тысяч человек. Местный губернатор уточнил, что экстренные службы уже получили необходимые указания и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.