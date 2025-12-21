Многодетным семьям хотят помочь с погашением ипотеки: суммы внушительные

В Госдуму планируется внесение законопроекта, который предусматривает выплаты от 550 тысяч рублей на погашение и оплату ипотеки для многодетных семей. Об этом 21 декабря сообщил ТАСС на основании официального документа.
«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, один из авторов инициативы.
Уточняется, что проект внесёт изменения в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части погашения ипотечных долгов. Как известно, сейчас при рождении третьего или последующего ребёнка семьям выплачивается 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Новая инициатива предлагает установить размер помощи в пределах до 6,4% от суммы кредита, но не менее 550 тысяч рублей.
