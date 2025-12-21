Многодетным семьям хотят помочь с погашением ипотеки: суммы внушительные

Уточняется, что проект внесёт изменения в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части погашения ипотечных долгов. Как известно, сейчас при рождении третьего или последующего ребёнка семьям выплачивается 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Новая инициатива предлагает установить размер помощи в пределах до 6,4% от суммы кредита, но не менее 550 тысяч рублей.