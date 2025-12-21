Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак

РИА Новости: реагенты на дорогах могут вызвать ожоги лап у животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Реагенты на дорогах могут привести к раздражению и ожогу лап у животных, а при попадании внутрь организма — представлять смертельную опасность, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Большинство реагентов, используемых в городах, представляют собой смесь технической соли (хлоридов натрия, кальция, магния) с песком, гранитной крошкой или щебнем. Химические компоненты являются агрессивными раздражителями, способными вызвать не только раздражение, ссадины, но и ожоги лап. При попадании внутрь организма они могут представлять даже смертельную опасность», — сказал Голубев.

Президент РКФ также отметил, что введение стандарта безопасных для животных реагентов значительно облегчило бы зимние прогулки для владельцев собак. Соответствующее предложение уже направлено главе Росстандарта Антону Шалаеву.