В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак

«Большинство реагентов, используемых в городах, представляют собой смесь технической соли (хлоридов натрия, кальция, магния) с песком, гранитной крошкой или щебнем. Химические компоненты являются агрессивными раздражителями, способными вызвать не только раздражение, ссадины, но и ожоги лап. При попадании внутрь организма они могут представлять даже смертельную опасность», — сказал Голубев.