Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда закрыли из соображений безопасности

Аэропорт Волгограда на время приостановил работу. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, гавань временно не принимает и не отправляет самолеты ради безопасности полетов.

Волгоградский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Волгограда на время приостановил работу. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, гавань временно не принимает и не отправляет самолеты ради безопасности полетов.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Кореняко в его telegram-канале.

Ранее Росавиация уже сообщала о введении в аэропорту Волгограда ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Тогда представитель ведомства Артем Кореняко также пояснял, что меры носят временный характер, сейчас же воздушная гавань полностью приостановила прием и отправку рейсов.