Аэропорт Волгограда закрыли из соображений безопасности

Волгоградский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщили в Росавиации.
Ранее Росавиация уже сообщала о введении в аэропорту Волгограда ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Тогда представитель ведомства Артем Кореняко также пояснял, что меры носят временный характер, сейчас же воздушная гавань полностью приостановила прием и отправку рейсов.