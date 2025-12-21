Google и Apple советуют сотрудникам не покидать США: в чём дело

По информации издания, Google и Apple предупредили некоторых сотрудников о рисках выезда за пределы страны из-за увеличившихся сроков оформления визовых штампов для повторного въезда. Юридические консультанты обеих компаний в своих письмах советуют таким работникам оставаться в США, поскольку процесс получения визы занимает значительно больше времени, чем обычно.
Business Insider объясняет задержки введением новых требований к проверке социальных сетей для определённых категорий въезжающих в США.
Ранее зампред комиссии Госдумы по вопросам информационной политики Олег Матвейчев прокомментировал сообщения об отключении Google и Apple на территории России. По его словам, в таком случае западные производители сделают «выстрел в свою ногу».