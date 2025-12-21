Ричмонд
Google и Apple советуют сотрудникам не покидать США: в чём дело

BI: Google и Apple рекомендуют не уезжать работникам с трудовой визой.

Источник: Комсомольская правда

Американские технологические компании Google и Apple не рекомендуют сотрудникам с рабочими визами покидать территорию США. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на внутренние письма компаний.

По информации издания, Google и Apple предупредили некоторых сотрудников о рисках выезда за пределы страны из-за увеличившихся сроков оформления визовых штампов для повторного въезда. Юридические консультанты обеих компаний в своих письмах советуют таким работникам оставаться в США, поскольку процесс получения визы занимает значительно больше времени, чем обычно.

Business Insider объясняет задержки введением новых требований к проверке социальных сетей для определённых категорий въезжающих в США.

Ранее зампред комиссии Госдумы по вопросам информационной политики Олег Матвейчев прокомментировал сообщения об отключении Google и Apple на территории России. По его словам, в таком случае западные производители сделают «выстрел в свою ногу».