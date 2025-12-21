Мэр Екатеринбурга Орлов попал в топ чиновников по версии премии «Время молодых»

Срок полномочий Орлова на посту мэра Екатеринбурга истекает в феврале 2026 года, при этом он уже подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на новый срок. Ранее горожане в беседе с URA.RU отмечали его успехи в благоустройстве и развитии культуры, но указывали на проблемы с общественным транспортом и городской средой, связывая часть трудностей с ограниченным бюджетом.