Мэр Екатеринбурга Орлов попал в топ чиновников по версии премии «Время молодых»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов замкнул топ-3 глав муниципальных образований в номинации «Лидер молодых». Об итогах всероссийской премии «Время молодых» сообщила Росмолодежь.

Оставить свой голос за выбранного кандидата россияне могли до 19 декабря.

«В лидерах — Хас-Магомед Кадыров (Чеченская Республика). Второе место у Кирилла Гузова (Тульская область). Замыкает тройку Алексей Орлов (Свердловская область)», — указано в telegram-канале федерального агентства.

Премия присуждается главам муниципальных образований, которые активно участвуют в развитии молодежной политики. Победителей определяли путем голосования.

Срок полномочий Орлова на посту мэра Екатеринбурга истекает в феврале 2026 года, при этом он уже подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на новый срок. Ранее горожане в беседе с URA.RU отмечали его успехи в благоустройстве и развитии культуры, но указывали на проблемы с общественным транспортом и городской средой, связывая часть трудностей с ограниченным бюджетом.