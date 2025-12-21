Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом

РИА Новости: Вильфанд сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион — снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95−96 процентов», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Он отметил, что по Москве трудно судить о заснеженности остальной территории России.

«Говорят, что Москва — это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг — везде, везде снег. Только Южная половина Европейской территории пока бесснежная», — добавил синоптик.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше