Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион — снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95−96 процентов», — сказал РИА Новости Вильфанд.
Он отметил, что по Москве трудно судить о заснеженности остальной территории России.
«Говорят, что Москва — это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг — везде, везде снег. Только Южная половина Европейской территории пока бесснежная», — добавил синоптик.