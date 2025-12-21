Стали известны условия выхода на пенсию в 2026 году в РФ

В 2026 году получат право на назначение пенсионных выплат россияне, которые имеют не менее 15 лет трудового стажа. Об этом напомнила сенатор Наталья Мельникова, ранее возглавлявшая отделение Соцфонда по Псковской области. Также необходимо наличие определённого количества пенсионных баллов.
«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — цитирует Мельникову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России внесут изменения в классификатор профессий и должностей. В результате скорректируются условия выхода на пенсию, а также назначения льгот и доплат за условия труда. Изменения запланированы на 2026 год.
Тем временем стал известен средний размер пенсии в России в 2026 году. Депутат Гавырин рассказал, что средняя пенсия в РФ достигнет 27 тысяч рублей.
Также сообщалось, что страховые и социальные пенсии в 2026 году увеличат на суммы выше инфляции. Кому и сколько прибавят, читайте здесь на KP.RU.