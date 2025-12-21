Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб

«Иногда можно услышать, что вот раньше собаки зимнюю одежду не носили, и это нововведение XXI века. Это не так: если вспомнить, даже в советское время собак утепляли. Просто тогда рынок не был столь развит, и в ход шли детские вещи, либо вязаная одежда вручную. Сейчас разнообразие одежды для собак часто сбивает с толку, но зимний гардероб по-прежнему важен для многих питомцев», — заявил РИА Новости Голубев.