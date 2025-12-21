МВД назвало главные признаки телефонных мошенников

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками Центрального банка, налоговой службы, правоохранительных органов или портала «Госуслуги», и сразу начинают говорить о деньгах: предлагают спасти сбережения, получить компенсацию, вложить средства в проект или срочно оплатить долг. Ещё одним верным признаком обмана является просьба сообщить конфиденциальные данные, такие как реквизиты банковской карты, коды из СМС, логины или пароли.