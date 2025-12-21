МВД назвало главные признаки телефонных мошенников

Российские полицейские перечислили основные признаки, по которым можно быстро определить телефонного мошенника.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками Центрального банка, налоговой службы, правоохранительных органов или портала «Госуслуги», и сразу начинают говорить о деньгах: предлагают спасти сбережения, получить компенсацию, вложить средства в проект или срочно оплатить долг. Ещё одним верным признаком обмана является просьба сообщить конфиденциальные данные, такие как реквизиты банковской карты, коды из СМС, логины или пароли.
Аферисты также оказывают давление на жертву, торопят её, ограничивая время на размышления, и могут запрещать кому-либо рассказывать о разговоре. Нередко они манипулируют эмоциями, пугая уголовным преследованием или обещая неожиданную выгоду.
В МВД подчёркивают, что при появлении таких признаков нужно немедленно прекратить общение и обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что международная операция положила конец крупной мошеннической сети с колл-центрами в Украине.
