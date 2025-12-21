Врач раскрыла, какие сахарозаменители безопасны для здоровья

Россиянам перечислили безопасные и проверенные сахарозаменители на фоне споров о «вреде» диетических продуктов. После громких исследований многие стали сомневаться, стоит ли вообще использовать подсластители. Врач-эндокринолог, д.м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала KP.RU, чем можно заменять сахар.
«Безопасные и проверенные сахарозаменители — это стевия, сукралоза и эритрол. А общая стратегия в отношении сладкого на самом деле очень проста. Не отказываемся от углеводов, но отдаем предпочтение сложным и без избытка (кусочек хлеба за прием пищи или 3−5 столовых ложек крупы или макарон в готовом виде, в зависимости от веса человека)», — заявила врач.
По ее словам, предпочтительно получать их из фруктов, ягод и овощей — свеклы, моркови, картофеля и других, употребляя такие продукты в первой половине дня и без излишков, например, ограничиваясь одним яблоком или стаканом ягод. Также она подчеркнула важность сезонности, уточнив, что фрукты и ягоды лучше есть в период их естественного созревания.
Главным правилом врач назвала отказ от поиска «волшебной» замены сахару. Вместо этого, по ее мнению, важно постепенно переучивать вкусы и менять пищевое поведение, чтобы сладкое не становилось единственным источником удовольствия.