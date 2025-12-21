Пермская балерина солировала в «Лебедином озере» на сцене Мариинского театра. Фото

Валерия Кузнецова родом из Березников.
Выпускница Пермского государственного хореографического училища (ПГХУ) Валерия Кузнецова дебютировала в главной сольной партии балета «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Артистка предстала в образе Одетты-Одиллии в постановке на музыку Петра Чайковского, передает пресс-служба ПГХУ.
Выход уроженки Прикамья на ведущую мировую сцену сопровождался длительными овациями. «Успех Валерии разделили ее наставник в училище Елена Щеглова и педагог-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, которая также является выпускницей пермской школы 1970 года», — указано на странице ПГХУ в соцсети «ВКонтакте». Подготовка к сложнейшей классической партии велась под контролем опытных кураторов.
По мнению специалистов, карьера Кузнецовой, родившейся в Березниках, демонстрирует стремительный профессиональный рост. После окончания училища в 2023 году она была принята в труппу Мариинского театра, а уже в 2025 году получила статус солистки.
Сейчас в репертуаре балерины около 20 постановок, среди которых «Щелкунчик», «Баядерка», «Спартак» и «Спящая красавица». Еще во время обучения Кузнецова стала триумфатором конкурса «Арабеск», завоевав первую премию, приз зрительских симпатий и награду от прессы, затем успешно выступила на Московском международном конкурсе артистов.
Партнером пермячки в постановке выступил Чон Минчхоль, исполнивший роль принца Зигфрида.