Сенатор Мельникова назвала условия выхода на пенсию в 2026 году

Граждане РФ смогут выйти на пенсию в следующем году при наличии у них 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Об этом сообщила сенатор, бывшая глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

— Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, — цитирует ее РИА Новости.

В следующем году наиболее значительно вырастут пенсии в северных и дальневосточных регионах России. Лидером по увеличению выплат станет Чукотский автономный округ, где страховая пенсия по старости поднимется на 3,2 тысячи рублей. Следом в рейтинге роста идут Ненецкий автономный округ (увеличение на 2,9 тысячи рублей) и Магаданская область (2,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что с января 2026 года увеличится пенсия у двух категорий россиян: у тех, кому в декабре 2025-го исполнилось 80 лет, и у граждан, которые оформили инвалидность I группы.

Доплата устанавливается только по одному основанию и начисляется со следующего месяца после возникновения права на нее.