Во Владивостоке вместо обещанной зоны отдыха крышу паркинга заняли авто

При строительстве крытой двухъярусной парковки рядом с домом на Жигура, 26 жителям говорили, что на кровле обустроят прогулочную площадку, а доступ транспорта по двору потребуется только для пожарной техники. Появление на крыше бетонных столбов представители ООО «Парккомплекс» объясняли как опоры для освещения, хотя горожане увидели в них основу под будущую надстройку.