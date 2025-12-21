Во Владивостоке вместо обещанной зоны отдыха крышу паркинга заняли авто

Крыша многоуровневой парковки напротив жилого комплекса «Семёрочка» на улице Жигура во Владивостоке вместо обещанного общественного пространства используется как открытая стоянка, а к зданию готовят надстройку под многофункциональные помещения. Об этом сообщили Новости VL со ссылкой на застройщика и депутата думы Владивостока Дмитрия Новикова, представляющего АО «Прайм Групп».
При строительстве крытой двухъярусной парковки рядом с домом на Жигура, 26 жителям говорили, что на кровле обустроят прогулочную площадку, а доступ транспорта по двору потребуется только для пожарной техники. Появление на крыше бетонных столбов представители ООО «Парккомплекс» объясняли как опоры для освещения, хотя горожане увидели в них основу под будущую надстройку.
В 2024 году власти установили публичный сервитут на проезд по придомовой территории, после чего подрядчик начал вырубать деревья и прокладывать подъезд к крыше через зелёную зоную и тротуар к школе, что вызвало протесты жителей и их попытки остановить работы. В компании заверяли, что уничтожение насаждений стало инициативой подрядчика и обещали компенсационную высадку деревьев.
К началу 2025 года подъезд был завершён, парковку ввели в эксплуатацию, и большая часть кровли фактически занята машиноместами стоимостью около 8 000 рублей в месяц, а прежние визуализации с прогулочной зоной на недоступном сейчас сайте «Парккомплекса» сохранились только в веб-архиве.
Депутат Дмитрий Новиков в недавнем заявлении подтвердил, что объект уже работает как многоуровневая парковка на 255 мест с системами безопасности и что планируется надстроить несколько этажей под коворкинг, кафе, центр дополнительного образования и бытовые услуги, частично переведя стоянку в почасовый режим.
После ввода объекта в эксплуатацию ООО «Парккомплекс» передало его по соглашению об отступном двум частным владельцам в равных долях, при этом прежние учредители Александр Савченко и Татьяна Новикова, связанные общими бизнес-проектами, формально вышли из собственности.
ТСН «Семёрочка» оспорило установленный сервитут: Ленинский районный суд Владивостока отказал жильцам, однако краевой суд в октябре 2025 года отменил сервитут, дав возможность закрыть двор для транзитного движения. Пока шлагбаум не установлен, так как у администрации остаётся право подать кассацию в течение полугода и инициировать новый сервитут.