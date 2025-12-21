Доцент объяснил, можно ли заболеть одновременно гонконгским гриппом и ОРВИ

Человек может одновременно заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ. Об этом информировал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов. Специалист уточнил, что подобная комбинация встречается крайне редко.
«Коинфекция — очень редкий, но встречающийся процесс. Как правило, иммунный ответ на заражение одним возбудителем блокирует возможность инфицироваться другим патогеном», — сказал эксперт, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Напомним, первая пандемия вируса, известного как гонконгский грипп, случилась в 1968 году. Тогда болезнь унесла жизни около четырех миллионов человек. С тех пор вирус появлялся несколько раз, но стал менее опасным. Сейчас он уже не представляет такой серьезной угрозы, как в прошлом веке.
