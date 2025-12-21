Доцент объяснил, можно ли заболеть одновременно гонконгским гриппом и ОРВИ

Напомним, первая пандемия вируса, известного как гонконгский грипп, случилась в 1968 году. Тогда болезнь унесла жизни около четырех миллионов человек. С тех пор вирус появлялся несколько раз, но стал менее опасным. Сейчас он уже не представляет такой серьезной угрозы, как в прошлом веке.