Минобрнауки России решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы

Число вступительных экзаменов для абитуриентов не увеличат в следующем году, учитывать результаты четвертого экзамена не будут. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

— Не только в 2026 году, но и в последующие годы — в 2027 и далее — мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого государственного экзамена, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Минобрнауки утвердило минимальные баллы, которые нужно будет получить для поступления в высшие учебные заведения в 2026/27 учебном году. Соответствующий документ ведомство представило 16 декабря.

Так, на экзаменах по русскому и иностранному языку, профильной математике, литературе, истории, географии, химии и биологии необходимо набрать минимум 40 баллов. На ЕГЭ по физике надо набрать от 41 балла, по обществознанию — 45 баллов, а по информатике — 46.

Правительство 8 ноября внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается продлить эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ до 2029 года.

