В январе пенсия вырастет на 35% у части пенсионеров

Речь идет о пенсионерах, отметивших 80-летие в декабре 2025 года. В январе помимо индексации они получат дополнительно повышенные выплаты на 11 тысяч рублей. Эта сумма состоит из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тысячи рублей и надбавки за уход в размере 1 414 рублей, пояснил эксперт.