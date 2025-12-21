В январе пенсия вырастет на 35% у части пенсионеров

Об этом в комментарии изданию «Газета.ру» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.
Речь идет о пенсионерах, отметивших 80-летие в декабре 2025 года. В январе помимо индексации они получат дополнительно повышенные выплаты на 11 тысяч рублей. Эта сумма состоит из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тысячи рублей и надбавки за уход в размере 1 414 рублей, пояснил эксперт.
Если в декабре пенсия такого гражданина составляла, например, 40 тысяч рублей, то с января она увеличится до 54 тысяч — на 35% больше, отметил эксперт. Такое повышение обусловлено индексированием пенсий на 7,6%, удвоением фиксированной выплаты и добавлением надбавки за уход, уточнил Балынин.
Напомним, что из‑за длительных новогодних праздников выплата январской пенсии будет произведена раньше обычного, если стандартная дата совпадает с праздниками. При этом сумма выплат уже учитывает индексацию. В результате, часть пенсионеров в декабре получит две выплаты — за декабрь и повышенную за январь.