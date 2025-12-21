Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкое похолодание: какая погода будет в Хабаровском крае 21 декабря

В Хабаровске днём −15…-13 градусов, к ночи похолодает до −26…-24 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 65% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Возможен небольшой снег утром и вечером. Ветер западный, 3−8 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −30…-28 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

В Бикине днём −14…-12 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Вяземском днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём −3…-1 градус, к ночи похолодает до −17…-15 градусов. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −22…-20 градусов, к ночи похолодает до −29…-27 градусов. С утра небольшой снег, после обеда без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Охотске днём −23…-21 градус. Без осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.