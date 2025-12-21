В МВД России назвали пять способов выявить телефонного мошенника

Третьим признаком является просьба сообщить персональную информацию: данные банковской карты, коды из СМС, логины и пароли. Четвертым — оказываемое на собеседника давление, чаще всего сопряженное с требовательностью по принятию скорого решения. В некоторых случаях мошенники просят не разглашать информацию о разговоре. Пятым сигналом того, что собеседник является не тем, за кого себя выдает, считается эмоциональность: злоумышленник предлагает выгодные условия или, наоборот, запугивает жертву угрозами уголовного преследования.