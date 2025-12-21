В Новосибирске могут ввести выплату за отсутствие места в детском саду

Законопроект направлен на решение этой проблемы путём введения ежемесячных компенсаций для семей, чьи дети в возрасте от 1,5 до 7 лет не получили место в муниципальном детском саду. В настоящее время такие выплаты осуществляются лишь в некоторых субъектах Федерации.