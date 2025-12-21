В Новосибирске могут ввести выплату за отсутствие места в детском саду

В России может появиться закон, обязывающий регионы выплачивать компенсации родителям за отсутствие мест в детских садах, что особенно актуально для зон активной застройки, где родители вынуждены оставлять работу или тратить деньги на нянь.
Пояснительные материалы к законопроекту, внесённому в Государственную Думу, указывают на остроту проблемы нехватки мест в детских садах для многих регионов. Согласно документу, в активно застраиваемых районах родители вынуждены либо оставлять работу, либо нанимать нянь, что создаёт значительные неудобства.
Законопроект направлен на решение этой проблемы путём введения ежемесячных компенсаций для семей, чьи дети в возрасте от 1,5 до 7 лет не получили место в муниципальном детском саду. В настоящее время такие выплаты осуществляются лишь в некоторых субъектах Федерации.
Например, в Ленинградской области размер компенсации составляет 9,5 тысяч рублей, в Кировской и Липецкой — 5 тысяч рублей, а в Томской — 4 тысячи рублей. В большинстве же регионов подобные меры отсутствуют.