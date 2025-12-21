Кроме Москвы и Кавказа: Вильфанд рассказал, сколько территории РФ покрыто снегом

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион — снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто», — сказал метеоролог РИА Новости, подчеркнув, что по Москве не стоит судить о количестве снега на иных российских территориях.