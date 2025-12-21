Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроме Москвы и Кавказа: Вильфанд рассказал, сколько территории РФ покрыто снегом

Синоптик Вильфанд сообщил, что территория РФ покрыта снегом на 95 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Территория Российской Федерации покрыта снегом на 95 процентов. Об этом информировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион — снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто», — сказал метеоролог РИА Новости, подчеркнув, что по Москве не стоит судить о количестве снега на иных российских территориях.

Тем временем синоптик Позднякова пообещала снегопады и две волны похолодания в Москве. По словам эксперта, в российской столице похолодает на 20 градусов сразу, и температура опустится до 16 градусов мороза.

Также сообщалось, что в ряде российских регионов погода может преподнести серьёзные испытания: ожидаются метель, снежные заносы и морозы до минус 47 градусов.

Напомним, ранее Гидрометцентр пообещал наступающую зиму в России холоднее прошлой.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше