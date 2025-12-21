Кроме Москвы и Кавказа: Вильфанд рассказал, сколько территории РФ покрыто снегом

Территория Российской Федерации покрыта снегом на 95 процентов. Об этом информировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион — снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто», — сказал метеоролог РИА Новости, подчеркнув, что по Москве не стоит судить о количестве снега на иных российских территориях.
Тем временем синоптик Позднякова пообещала снегопады и две волны похолодания в Москве. По словам эксперта, в российской столице похолодает на 20 градусов сразу, и температура опустится до 16 градусов мороза.
Также сообщалось, что в ряде российских регионов погода может преподнести серьёзные испытания: ожидаются метель, снежные заносы и морозы до минус 47 градусов.
Напомним, ранее Гидрометцентр пообещал наступающую зиму в России холоднее прошлой.