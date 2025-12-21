«В приятном шоке»: владелец пекарни в Люберцах рассказал, что подарил ему Путин

Поток посетителей в пекарне «Машенька» существенно вырос после того, как ее владелец задал вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом Денис Максимов рассказал в интервью ТАСС. По его словам, он уже общался с клиентами в зале, и многие из них одобряли заданный им вопрос и считали его правильным.