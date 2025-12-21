«В приятном шоке»: владелец пекарни в Люберцах рассказал, что подарил ему Путин

Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов распаковал подарок российского президента Владимира Путина, который ему отправили после прямой линии. Видео разместил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
На кадрах видно, что глава РФ прислал предпринимателю и его семье сувениры, конфеты, крымский мед, несколько бутылок вина «Усадьба Дивноморское», которое подают в Кремле на приемах высокого уровня, и игристое «Новый Свет».
— Предприниматель в приятном шоке, — рассказал об эмоциях бизнесмена журналист в публикации.
Владелец пекарни назвал главным подарком от Путина икону Георгия Победоносца в серебряном окладе. Также Максимов рассказал, что собирается оставить шампанское на Рождество.
Поток посетителей в пекарне «Машенька» существенно вырос после того, как ее владелец задал вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом Денис Максимов рассказал в интервью ТАСС. По его словам, он уже общался с клиентами в зале, и многие из них одобряли заданный им вопрос и считали его правильным.
Во время прямой линии, отвечая на вопрос предпринимателя, Путин попросил отправить ему что-нибудь вкусненькое. На следующий день он получил корзину с выпечкой из пекарни. «Вечерняя Москва» связалась с Максимовым и узнала, что он прислал президенту. Он ответил, что Путину отправили пирожки по классическим русским рецептам, а также с вишней и клубникой.