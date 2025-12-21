Во дворах Владивостока появились современные спортивные площадки

Все объекты благоустроены для комфортного и безопасного использования: установлено ограждение, освещение, уложено прорезиненное покрытие и смонтированы камеры видеонаблюдения. Многофункциональность площадок позволит им быть востребованными и в зимний период — на многих из них с наступлением морозов на некоторых объектах планируется заливка катков.