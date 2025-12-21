Ричмонд
Во дворах Владивостока появились современные спортивные площадки

Спортивные площадки будут работать как летом, так и зимой.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в 2025 году открылись 10 новых многофункциональных спортивных площадок, доступных для жителей всех возрастов. Объекты оснащены всем необходимым для занятий спортом круглый год, включая освещение, видеонаблюдение и безопасное покрытие.

В этом году в разных районах Владивостока появилось 10 современных спортивных комплексов под открытым небом. Каждая площадка включает зоны для баскетбола и мини-футбола, уличные тренажеры для воркаута, детские игровые и лазательные комплексы, скалодромы и столы для настольного тенниса.

Все объекты благоустроены для комфортного и безопасного использования: установлено ограждение, освещение, уложено прорезиненное покрытие и смонтированы камеры видеонаблюдения. Многофункциональность площадок позволит им быть востребованными и в зимний период — на многих из них с наступлением морозов на некоторых объектах планируется заливка катков.

Новые спортивные площадки расположены по следующим адресам: ул. Морозова, 7; ул. Сипягина, 22; ул. Хабаровская, 7; ул. Суханова, 4; ул. Колесника, 5; проспект 100-летия Владивостока, 135; ул. 2-я Поселковая, 34; ул. Каштановая, 11; ул. Черемуховая, 22 и ул. Борисенко, 96.