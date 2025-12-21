Мошенники начали охоту за новогодними премиями россиян

Мошенники используют психологический фактор праздничного настроения, заявил Курбаков.
Мошенники активизировались накануне новогодних праздников и начали массово предлагать гражданам вложить их премии под обещания высокого дохода. Об этом сообщил член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Иван Курбаков. По его словам, киберпреступники опираются на праздничный эмоциональный фон и желание людей получить дополнительный заработок.
«Так, злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен», — рассказал Курбаков. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что фактически средства перечисляются на счета злоумышленников, а кредитные организации такие переводы не компенсируют. Юрист напомнил, что гражданам следует проявлять особую осторожность, тщательно проверять подлинность поступающих сообщений и пользоваться исключительно официальными источниками информации. При этом, если у человека возникают сомнения, то следует проконсультироваться со специалистами или обратиться в правоохранительные органы.
Ранее в компании Angara Security сообщили о новой волне мошенничества, приуроченной к новогодним праздникам. Злоумышленники рассылают россиянам поддельные уведомления о якобы начисленных «дивидендах» от несуществующих государственных фондов и инвестиционных платформ. Адресатам предлагают оформить «праздничные бонусы» и оформить ежемесячные выплаты в размере десятков и сотен тысяч рублей в рамках фиктивных госпрограмм. Для получения этих якобы положенных средств граждан просят указать и подтвердить свои персональные данные.