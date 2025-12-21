Мошенники начали охоту за новогодними премиями россиян

Он подчеркнул, что фактически средства перечисляются на счета злоумышленников, а кредитные организации такие переводы не компенсируют. Юрист напомнил, что гражданам следует проявлять особую осторожность, тщательно проверять подлинность поступающих сообщений и пользоваться исключительно официальными источниками информации. При этом, если у человека возникают сомнения, то следует проконсультироваться со специалистами или обратиться в правоохранительные органы.