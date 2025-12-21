Владелец люберецкой пекарни получил подарок от Путина: чем удивил президент

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который принимал участие в «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным и отправил ему свои пирожки, получил от главы государства ответный подарок. Об этом предприниматель рассказал Telegram-каналу «Юнашев LIVE».
«Очень понравился подарок от президента, самый главный подарок, который был нам преподнесён, нашей семье. Это серебряная икона Георгия Победоносца», — отметил Максимов.
Кроме того, пекарь получил от президента корзину с сувенирами, конфетами, крымским мёдом и несколькими бутылками российского вина. Отмечается, что вино марки «Усадьба Дивноморское», включённое в подарок, подают на приёмах высшего уровня в Кремле.
Ранее Максимов заявил в эфире Радио «КП», что ответ главы государства на «Прямой линии» дал ему надежду избежать закрытия бизнеса.
Он также рассказал, какие именно пирожки направил Владимиру Путину. В корзину вошла выпечка по традиционным русским рецептам: с капустой, с луком и яйцом, со свежими ягодами и другими начинками.