В Толмачево утром 21 декабря задерживаются 10 рейсов на прилет

Самая длительная задержка — у самолета из Пхукета, он прибудет почти на три часа позже.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 декабря в аэропорту Толмачево задерживаются 10 рейсов на прилет. Об этом следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

С опозданием в Новосибирск прибывают самолеты из Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Якутска, Пекина, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Камрани, Владивостока и Пхукета. Рейсы выполняют авиакомпании S7 Airlines и Azur Air.

Наибольшее отклонение от расписания зафиксировано у рейса из Пхукета: вместо 12:25 самолёт ожидается в 15:20. Более часа также задерживаются рейсы из Якутска, Камрани и Владивостока.

Информация актуальна по состоянию на утро 21 декабря и основана на данных онлайн-табло аэропорта Толмачево.