Вильфанд предупредил об экстремальных морозах по всей России в предновогоднюю неделю

Роман Вильфанд отметил, что на Урале температура воздуха будет ниже обычных значений на 11−20 градусов, местами ожидаются морозы от минус 30 до минус 45 градусов. В Сибири в северных районах прогнозируются значения от минус 40 до минус 47 градусов, что на 10−18 градусов ниже нормы. На юге Сибири, включая Омскую область, температура может опуститься до минус 39 градусов (на 10−19 градусов ниже нормы), в Новосибирской области — до минус 35 градусов. В Иркутской области, по его словам, ожидаются морозы до минус 39−42 градусов, что на 10−12 градусов ниже обычных значений.