Вильфанд предупредил об экстремальных морозах по всей России в предновогоднюю неделю

Похолодание прогнозируется со вторника по всей европейской территории России.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 23 декабря, на большей части европейской территории страны ожидается резкое похолодание. В отдельных районах столбики термометров могут опускаться до минус 45 градусов.
«В Архангельской области с 22 по 24 декабря температура будет на 8−15 градусов будет ниже нормы, очень холодно, и абсолютные значения будут такие: 25−31 градус ниже 0. В Коми и в выходные, и в первой половине следующей недели температура на 10−17 градусов ниже нормы, минимальные значения прогнозируются в этот период от 31 до 39 градусов», — заявил Вильфанд для РИА Новости.
По его данным, в Центральном федеральном округе, в частности в Костромской области, 23−24 декабря температура окажется на 8−11 градусов ниже обычных значений, ожидаются морозы до минус 21−23 градусов. В Приволжском федеральном округе практически на всей территории прогнозируются температуры на 7−16 градусов ниже нормы: в Кировской области ожидается минус 27−29 градусов, в Пермском крае — до минус 31 градуса.
Роман Вильфанд отметил, что на Урале температура воздуха будет ниже обычных значений на 11−20 градусов, местами ожидаются морозы от минус 30 до минус 45 градусов. В Сибири в северных районах прогнозируются значения от минус 40 до минус 47 градусов, что на 10−18 градусов ниже нормы. На юге Сибири, включая Омскую область, температура может опуститься до минус 39 градусов (на 10−19 градусов ниже нормы), в Новосибирской области — до минус 35 градусов. В Иркутской области, по его словам, ожидаются морозы до минус 39−42 градусов, что на 10−12 градусов ниже обычных значений.
Говоря о Дальнем Востоке, Вильфанд уточнил, что в Бурятии с воскресенья температура будет примерно на 7 градусов ниже нормы и составит минус 33−39 градусов. В Хабаровском крае отклонение от климатических значений составит 7−9 градусов, ожидаются морозы до минус 42−45 градусов. В Якутии, где и без того фиксируются очень низкие температуры, прогнозируются значения от минус 48 до минус 54 градусов.
Ранее эксперт уже предупреждал о «впечатляющих морозах» в северных регионах, на Урале и в Сибири из ‑за поступления арктического воздуха, когда в начале декабря температура в ЯНАО и ХМАО опускалась до минус 35−42 градусов, а в Томской области — до минус 42. Тогда же синоптик сообщал о резком похолодании, снегопадах, гололеде и метелях сразу в нескольких регионах Сибири и на Дальнем Востоке.