Глава Новосибирской области Травников открыл памятник дважды Герою России

В Новосибирске открыли памятник генерал-майору Михаилу Гудкову.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Травников, отметили в пресс-службе правительства НСО.

Глава региона возложил цветы к бюсту Гудкова, расположенному на Аллее Героев недалеко от Новосибирского высшего военного командного училища. В церемонии приняли участие мать Михаила Гудкова Ольга Михайловна и Герой Российской Федерации Константин Тимерман.

Михаил Евгеньевич Гудков родился в 1983 году. Учился в новосибирской школе, в НВВКУ окончил факультет подготовки офицеров-разведчиков, а также академию ВС РФ. Служил в десантных войсках.

В спецоперации командовал бригадой морской пехоты, погиб в одном из приграничных районов Курской области в июле этого года. Занимал должность замглавнокомандующего ВМФ РФ.