Глава Новосибирской области Травников открыл памятник дважды Герою России

Участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Травников, отметили в пресс-службе правительства НСО.
Глава региона возложил цветы к бюсту Гудкова, расположенному на Аллее Героев недалеко от Новосибирского высшего военного командного училища. В церемонии приняли участие мать Михаила Гудкова Ольга Михайловна и Герой Российской Федерации Константин Тимерман.
Михаил Евгеньевич Гудков родился в 1983 году. Учился в новосибирской школе, в НВВКУ окончил факультет подготовки офицеров-разведчиков, а также академию ВС РФ. Служил в десантных войсках.
В спецоперации командовал бригадой морской пехоты, погиб в одном из приграничных районов Курской области в июле этого года. Занимал должность замглавнокомандующего ВМФ РФ.