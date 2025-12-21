Академик РАН усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России самостоятельно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен регулироваться государством и не подойдет для всех профессий. Депутаты КПРФ предлагали ввести шестичасовой рабочий день и уменьшить норму до 24 часов в неделю для отдельных категорий работников, аргументируя это ростом производительности и улучшением качества жизни. Однако инициатива не получила поддержки ни в парламенте, ни у бизнеса, где предупреждали о рисках снижения зарплат, падения доходов населения и негативном влиянии на экономику и социальную сферу.