Академик РАН усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

Россияне могут столкнуться с проблемой организации досуга в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам академика, россияне привыкли много работать.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет?», — задался вопросом Онищенко, его слова передает ТАСС. Рассуждая, он подчеркнул: из семидневной недели четыре дня люди будут работать, а три из них — думать, «куда себя деть».

По его словам, сокращение продолжительности рабочей недели способно негативно сказаться на состоянии экономики. Вместе с тем академик допустил возможность перехода на четырехдневный график, если параллельно будут внедряться технологии, позволяющие сохранить существующие темпы развития во всех отраслях российской экономики.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России самостоятельно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен регулироваться государством и не подойдет для всех профессий. Депутаты КПРФ предлагали ввести шестичасовой рабочий день и уменьшить норму до 24 часов в неделю для отдельных категорий работников, аргументируя это ростом производительности и улучшением качества жизни. Однако инициатива не получила поддержки ни в парламенте, ни у бизнеса, где предупреждали о рисках снижения зарплат, падения доходов населения и негативном влиянии на экономику и социальную сферу.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
