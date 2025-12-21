Казахстан занял интересную позицию в рейтинге стоимости всех клубов КПЛ

По данным Transfermarkt, совокупная трансферная стоимость клубов КПЛ оценивается в 82,96 миллиона евро.
Самые дорогие футбольные лиги Европы (по общей стоимости):
- 1. Премьер-лига (Англия) — 12,53 млрд евро
- 2. Ла Лига (Испания) — 5,45
- 3. Серия A (Италия) — 5,43
- 4. Бундеслига (Германия) — 4,81
- 5. Лига 1 (Франция) — 3,79
- 6. Лига Betclic (Португалия) — 1,79
- 7. Суперлига (Турция) — 1,28
- 8. Эредивизи (Нидерланды) — 1,26
- 9. РПЛ (Россия) — 1,04
- 10. Жюпилер Про-лига (Бельгия) — 982,25 млн евро
- … 30. Премьер-лига (Казахстан) — 82,96
