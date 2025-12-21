Ричмонд
Казахстан занял интересную позицию в рейтинге стоимости всех клубов КПЛ

Казахстанская Премьер-лига расположилась на 30-й позиции в рейтинге наиболее дорогих футбольных чемпионатов Европы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Transfermarkt, совокупная трансферная стоимость клубов КПЛ оценивается в 82,96 миллиона евро.

Самые дорогие футбольные лиги Европы (по общей стоимости):

  • 1. Премьер-лига (Англия) — 12,53 млрд евро
  • 2. Ла Лига (Испания) — 5,45
  • 3. Серия A (Италия) — 5,43
  • 4. Бундеслига (Германия) — 4,81
  • 5. Лига 1 (Франция) — 3,79
  • 6. Лига Betclic (Португалия) — 1,79
  • 7. Суперлига (Турция) — 1,28
  • 8. Эредивизи (Нидерланды) — 1,26
  • 9. РПЛ (Россия) — 1,04
  • 10. Жюпилер Про-лига (Бельгия) — 982,25 млн евро
  • … 30. Премьер-лига (Казахстан) — 82,96

Ранее выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице UEFA.