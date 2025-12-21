Под Хабаровском открылся храм великомученицы Екатерины

В селе Бычиха Хабаровского района открылся храм святой великомученицы Екатерины. Чин освящения нового храма совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, в церемонии также принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Новый храм рассчитан примерно на 300 прихожан. Православный приход в Бычихе существует около 20 лет, однако все это время верующие не имели собственного здания. Строительство храма началось в 2019 году и неоднократно приостанавливалось из-за смены подрядчиков и меценатов. Завершить работы удалось только в этом году.
Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с открытием храма, отметив, что в регионе продолжается развитие православной инфраструктуры как важной части общественной и духовной жизни. В дар храму Дмитрий Демешин передал икону Божией Матери «Блаженное Чрево — Хабаровская».
Митрополит Артемий поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве. В своей речи на освящении он подчеркнул значение храма как духовного пространства, где люди собираются для молитвы, поддержки и укрепления веры, в том числе в непростое для страны время.
«Храм — это место особого присутствия Божией благодати, где человек прежде всего учится благодарить, а затем просить — о спасении близких, о защите тех, кто находится на передовой, о мире, который должен быть основан на соблюдении заповедей. Здесь эта связь не ослабевает», — отметил митрополит.
Глава сельского поселения Татьяна Челаева назвала открытие храма долгожданным событием для Бычихи и поблагодарила епархию, благотворителей и всех, кто помог довести строительство до конца.