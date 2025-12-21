Под Хабаровском открылся храм великомученицы Екатерины

«Храм — это место особого присутствия Божией благодати, где человек прежде всего учится благодарить, а затем просить — о спасении близких, о защите тех, кто находится на передовой, о мире, который должен быть основан на соблюдении заповедей. Здесь эта связь не ослабевает», — отметил митрополит.