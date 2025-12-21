В Челябинске редкую монету продают по цене элитного жилья

В Челябинске за редкую монету просят цену двух квартир.
В Челябинске продают редкую монету за 20 миллионов рублей. На такую сумму в городе можно купить элитную квартиру с дизайнерским ремонтом. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Продам очень редкую монету номиналом 50 рублей 1993 года, в отличном состоянии. Цена 20 миллионов рублей», — указано в объявлении.
Ранее сообщалось, что самые дорогие квартиры в сталинских домах в центре Челябинска стоят 8,5−11 миллионов рублей за «трешку» площадью 63−81 квадратный метр. Таким образом, стоимость редкой монеты сопоставима с ценой двух таких объектов исторического жилья в центре города.