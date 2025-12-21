В Роспотребнадзоре рассказали, как следует выбирать мандарины при покупке

Мандарины следует приобретать в несанкционированных местах торговли, оборудованных стеллажами, имеющих вывеску, указатели с часами работы и ценники на реализуемую продукцию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Продукция должна быть сертифицирована с оформленной декларацией о соответствии», — отметили в ведомстве.
Согласно требованиям, продавцу такой торговой точки необходимо работать в санитарной одежде с бейджиком с указанием фамилии и имени. Он должен иметь медицинскую книжку и документы, которые подтверждают происхождение и качество товаров.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что во время покупки важно внимательно осмотреть мандарины. Плоды должны быть ароматными, упругими, с равномерной окраской и легко отделяемой кожурой. Следует отказаться от приобретения цитрусовых, имеющих признаки гнили или плесени, а также поврежденную кожуру или вмятины.
«Важно знать, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, а чем светлее плод, тем кислее мякоть», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, который цитируется РИА Новости.
Перед употреблением в пищу фрукты следует тщательно помыть. В ведомстве уточнили, что мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, кальцием, магнием и калием. Также эти фрукты считаются хорошим антидепрессантом, поскольку их вкус, цвет и аромат ассоциируются с праздником.
Напомним, в ноябре диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru заявила, что в день можно употреблять не более четырех средних или не более шести маленьких мандаринов. Она отметила, что существуют более сладкие сорта этих цитрусовых, приём в пищу которых нужно ограничить в два раза, поскольку они содержат большое количество углеводов. Эксперт добавила, что от мандаринов следует отказаться, если у человека имеется непереносимость фруктозы. Помимо этого, от цитрусовые не стоит употреблять при сахарном диабете и гастритах повышенной кислотности.