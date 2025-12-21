В Роспотребнадзоре рассказали, как следует выбирать мандарины при покупке

Напомним, в ноябре диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru заявила, что в день можно употреблять не более четырех средних или не более шести маленьких мандаринов. Она отметила, что существуют более сладкие сорта этих цитрусовых, приём в пищу которых нужно ограничить в два раза, поскольку они содержат большое количество углеводов. Эксперт добавила, что от мандаринов следует отказаться, если у человека имеется непереносимость фруктозы. Помимо этого, от цитрусовые не стоит употреблять при сахарном диабете и гастритах повышенной кислотности.