Посол Грозов: Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года

Австрийская дипломатическая миссия в Москве пообещала продолжить выдачу россиянам многократных виз сроком до одного года при соблюдении определённых условий. Об этом в интервью РИА Новости сообщил новый посол России в Вене Андрей Грозов.
По его словам, официальных разъяснений по визовой политике от австрийской стороны в посольство России не поступало. Вместе с тем представители австрийской дипмиссии в Москве заверили, что оформление годовых мультивиз по-прежнему возможно.
Речь идёт о заявителях, которые ранее уже получали годовую визу или оформили три однократные визы за последние два года. При этом дипломат отметил, что практическая реализация этих обещаний ещё предстоит проверить.
Ранее стало известно, что визовый центр Португалии в России прекратил приём заявлений на 2025 год.