Стало известно, чем Путин дополнил пирожки от «Машеньки»

Напомним, во время прямой линии с президентом РФ владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов пожаловался на новвоведение в сфере НДС. Позднее стало известно, что Путин получил корзину с выпечкой. Президент поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.