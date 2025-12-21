Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем Путин дополнил пирожки от «Машеньки»

Российский президент Владимир Путин попробовал выпечку из люберецкой пекарни «Машенька» с вишнёвым вареньем «Вологодского комбината пищевых продуктов леса». Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Продукт продаётся в банках объёмом 370 граммов, стоимость варьируется от 270 до 300 рублей. Комбинат выпускает десерты из разных ягод: абрикоса, персика, клюквы, малины, брусники и других.

Напомним, во время прямой линии с президентом РФ владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов пожаловался на новвоведение в сфере НДС. Позднее стало известно, что Путин получил корзину с выпечкой. Президент поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.