Стало известно, чем Путин дополнил пирожки от «Машеньки»

Продукт продаётся в банках объёмом 370 граммов, стоимость варьируется от 270 до 300 рублей. Комбинат выпускает десерты из разных ягод: абрикоса, персика, клюквы, малины, брусники и других.
Напомним, во время прямой линии с президентом РФ владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов пожаловался на новвоведение в сфере НДС. Позднее стало известно, что Путин получил корзину с выпечкой. Президент поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.
