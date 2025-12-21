В МВД рассказали россиянам, как быстро распознать телефонного мошенника

В Министерстве внутренних дел РФ назвали пять признаков, которые помогут людям распознать телефонных мошенников. Об этом говорится в материалов МВД, с которыми ознакомилось ТАСС.
Так, первым признаком является тот факт, что аферисты сами инициируют звонок, представляясь при этом сотрудниками Центробанка России, налоговой службы, Госуслуг или представителями правоохранительных органов. Вторым сигналом, что звонящий — это мошенник, является тема беседы — злоумышленники, как правило, начинают говорить о деньгах. Они предлагают защитить сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиции или срочно оплатить долги.
Третьим признаком мошенничества является просьба сообщить персональную информацию: данные банковской карты, коды из СМС, логины и пароли. Четвертым — оказываемое на потенциальную жертву давление для принятия скорого решения. В некоторых случаях аферисты просят не рассказывать никому о их разговоре.
Пятым сигналом обмана считается эмоциональность: преступник предлагает выгодные условия или, наоборот, запугивает человека угрозами уголовного преследования.
В случае подозрений на мошенничество нужно немедленно прекратить общение и обратиться в полицию, сказано в статье.
В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.