В МВД рассказали россиянам, как быстро распознать телефонного мошенника

Так, первым признаком является тот факт, что аферисты сами инициируют звонок, представляясь при этом сотрудниками Центробанка России, налоговой службы, Госуслуг или представителями правоохранительных органов. Вторым сигналом, что звонящий — это мошенник, является тема беседы — злоумышленники, как правило, начинают говорить о деньгах. Они предлагают защитить сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиции или срочно оплатить долги.