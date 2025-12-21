Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми 20 декабря стартовал семейный фестиваль «Зимние горки»

Гостей ждут в краеведческом музее и его филиалах.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краеведческий музей сообщил о проведении с 20 декабря по 11 января семейного фестиваля «Зимние горки». Маленьких посетителей и их родителей приглашают для участия в мастер-классах, новогодних экскурсиях, музыкальных и интерактивных программах.

Организаторы обещают прогулки с фонариками по Дому Мешкова, «Ночные сказки о мамонте» под живую музыку, просмотр предновогоднего спектакля «Николай Зимний» в исполнении исторического театра «Чуды».

Все желающие также смогут научиться создавать зимние макеты в Музее-диораме и познакомиться с секретами музея «Подпольная типография».