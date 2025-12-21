В Перми 20 декабря стартовал семейный фестиваль «Зимние горки»

Пермский краеведческий музей сообщил о проведении с 20 декабря по 11 января семейного фестиваля «Зимние горки». Маленьких посетителей и их родителей приглашают для участия в мастер-классах, новогодних экскурсиях, музыкальных и интерактивных программах.