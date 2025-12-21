Россиянам дали советы, как перестать переживать из-за пота и запаха в общественных местах

«Многие ошибочно полагают, что потоотделение — это лишь реакция на жару. На самом деле ключевым фактором часто выступает стресс. В ситуациях, когда человек волнуется или испытывает дискомфорт в общественном месте, организм запускает механизм “бей или беги”. Надпочечники выделяют адреналин, который активирует работу апокринных желёз, отвечающих за так называемый стрессовый пот. Он имеет более концентрированный состав и, взаимодействуя с бактериями на коже, может выделять резкий запах», — объясняет Лебедева.
Эксперт отмечает, что современные антиперспиранты помогают снизить дискомфорт от запаха, но к выбору следует подходить внимательно. Для чувствительной кожи подбираем дезодоранты без этилового спирта, красителей и парабенов. Гипоаллергенные формулы без отдушек — оптимальный выбор. Современный антиперспирант создаёт дышащую микроплёнку на коже, защищая от пота и запаха.
Катерина Лебедева также обратила внимание на повседневные привычки. Одежда из натуральных тканей помогает телу лучше охлаждаться и снижает риск перегрева. Эксперт подчеркнула, что в душных помещениях не стоит стесняться снимать верхний слой одежды. Это простой способ помочь телу справиться с нагрузкой. Отдельно она отметила роль дыхательных техник.
«Уровень стресса хорошо помогают снижать техники дыхания: глубокий вдох и медленный выдох. Перенос фокуса внимания с внутренних переживаний на внешнюю обстановку позволит быстро успокоится», — советует эксперт.
В заключение специалист напомнила и о других ритуалах, которые помогают нормализовать терморегуляцию. Регулярное проветривание, контрастный душ, умеренность в кофе и острой пище, а также ежедневные короткие прогулки снижают уровень стресса и уменьшают чрезмерное потоотделение.
