Россиянам дали советы, как перестать переживать из-за пота и запаха в общественных местах

«Многие ошибочно полагают, что потоотделение — это лишь реакция на жару. На самом деле ключевым фактором часто выступает стресс. В ситуациях, когда человек волнуется или испытывает дискомфорт в общественном месте, организм запускает механизм “бей или беги”. Надпочечники выделяют адреналин, который активирует работу апокринных желёз, отвечающих за так называемый стрессовый пот. Он имеет более концентрированный состав и, взаимодействуя с бактериями на коже, может выделять резкий запах», — объясняет Лебедева.