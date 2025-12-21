Ричмонд
Россиянам дали советы, как перестать переживать из-за пота и запаха в общественных местах

Проблема пота и запаха в общественных местах волнует многих россиян и часто усиливается в транспорте и душных помещениях. Катерина Лебедева, кандидат технических наук и специалист «ЮниРусь» (бренд «Рексона») рассказала Life.ru, почему это происходит и какие привычки помогают снизить дискомфорт.

Источник: Life.ru

«Многие ошибочно полагают, что потоотделение — это лишь реакция на жару. На самом деле ключевым фактором часто выступает стресс. В ситуациях, когда человек волнуется или испытывает дискомфорт в общественном месте, организм запускает механизм “бей или беги”. Надпочечники выделяют адреналин, который активирует работу апокринных желёз, отвечающих за так называемый стрессовый пот. Он имеет более концентрированный состав и, взаимодействуя с бактериями на коже, может выделять резкий запах», — объясняет Лебедева.

Эксперт отмечает, что современные антиперспиранты помогают снизить дискомфорт от запаха, но к выбору следует подходить внимательно. Для чувствительной кожи подбираем дезодоранты без этилового спирта, красителей и парабенов. Гипоаллергенные формулы без отдушек — оптимальный выбор. Современный антиперспирант создаёт дышащую микроплёнку на коже, защищая от пота и запаха.

Катерина Лебедева также обратила внимание на повседневные привычки. Одежда из натуральных тканей помогает телу лучше охлаждаться и снижает риск перегрева. Эксперт подчеркнула, что в душных помещениях не стоит стесняться снимать верхний слой одежды. Это простой способ помочь телу справиться с нагрузкой. Отдельно она отметила роль дыхательных техник.

«Уровень стресса хорошо помогают снижать техники дыхания: глубокий вдох и медленный выдох. Перенос фокуса внимания с внутренних переживаний на внешнюю обстановку позволит быстро успокоится», — советует эксперт.

В заключение специалист напомнила и о других ритуалах, которые помогают нормализовать терморегуляцию. Регулярное проветривание, контрастный душ, умеренность в кофе и острой пище, а также ежедневные короткие прогулки снижают уровень стресса и уменьшают чрезмерное потоотделение.

Life.ru ранее публиковал комментарий стоматолога о вредных привычках, которые постепенно разрушают зубы и дёсны. Пр словам врача, стискивание во рту посторонних предметов создаёт избыточную нагрузку на зубочелюстную систему и со временем усиливает стираемость эмали. Он также предупреждал, что открывание бутылок и упаковок зубами часто приводит к сколам и трещинам.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.