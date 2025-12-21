Уникальные изделия представят ремесленники на зимнем «Амурфесте»

6фотографий
В этом сезоне ремесленники традиционно представят посетителям уникальные изделия: елочные игрушки ручной работы, национальные сувениры коренных народов Приамурья, аксессуары из натуральных камней и кожи, ароматические свечи, изделия из кружева ручной работы, авторские картины, календари и сувениры с символикой края.
Порадует гостей разнообразие гастрономических угощений и концертная программа.
Отметим, мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.