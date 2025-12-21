Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные изделия представят ремесленники на зимнем «Амурфесте»

25 декабря на площади имени Ленина в Хабаровске стартует краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима».

6фотографий

В этом сезоне ремесленники традиционно представят посетителям уникальные изделия: елочные игрушки ручной работы, национальные сувениры коренных народов Приамурья, аксессуары из натуральных камней и кожи, ароматические свечи, изделия из кружева ручной работы, авторские картины, календари и сувениры с символикой края.

Порадует гостей разнообразие гастрономических угощений и концертная программа.

Отметим, мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.