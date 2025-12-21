Муж советской Мальвины Войтюк рассказал о единственной в ее жизни роли

Роль Мальвины для советской актрисы Татьяны Проценко оказалась единственной в ее жизни. Ее муж Алексей Войтюк рассказал aif.ru, что Проценко говорила об этой роли.
Напомним, советский фильм о Буратино вышел в 1975 году. Двухсерийный фильм по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» был создан на киностудии «Беларусьфильм».
Сыгравшей Мальвину Татьяне Проценко во время съемок фильма было всего 7 лет. 1 января 2026 года выйдет современная экранизация сказки.
«Для Танечки роль Мальвины оказалась единственной в её карьере. Так распорядилась судьба. Она с большой теплотой вспоминала время, проведённое на съёмочной площадке, и своих партнёров по фильму. Она говорила: “Это было счастье. А счастье, увы, мимолётно. Нужно уметь ценить те счастливые мгновения, которые нам дарит жизнь”», — рассказал Войтюк.
После этого Проценко занималась дубляжом, озвучивая роли в таких картинах, как «Мой мальчик», «Пазманский дьявол» и «Ла-Ла Ленд», а также много времени посвящала своей семье.
Актриса умерла в мае 2021 года. Ей было 53 года. Проценка скончалась после нескольких лет борьбы с раком.
