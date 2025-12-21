Муж советской Мальвины Войтюк рассказал о единственной в ее жизни роли

«Для Танечки роль Мальвины оказалась единственной в её карьере. Так распорядилась судьба. Она с большой теплотой вспоминала время, проведённое на съёмочной площадке, и своих партнёров по фильму. Она говорила: “Это было счастье. А счастье, увы, мимолётно. Нужно уметь ценить те счастливые мгновения, которые нам дарит жизнь”», — рассказал Войтюк.