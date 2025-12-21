Ричмонд
Волейболисты красноярского «Енисея» одержали победу над «Ярославичем»

Это был заключительный в 2025 году домашний матч сибирской команды.

Источник: Комсомольская правда

20 декабря волейболисты красноярского «Енисея» в 14-м туре чемпионата России на своей площадке обыграли команду «Ярославич» (Ярославль). Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:12, 28:26).

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал диагональный Виталий Фетцов — на его счету 19 очков. Таким образом, «Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице.

Уже 26 декабря красноярцы сыграют в Уфе с местным коллективом «Динамо-Урал».

